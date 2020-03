Coronavírus: Saúde retoma atendimentos ambulatoriais e cirurgias no DF

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (18), o Secretário Adjunto de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF), Ricardo Tavares Mendes, informou que, após tratativas do Governo do Distrito Federal (GDF) ao Ministério da Saúde, dois hospitais serão disponibilizados para atendimentos de casos suspeitos e confirmados.

Dessa forma, a versão 5 do Plano de Contingência foi suspensa e voltou a versão 4. “Os procedimentos ambulatoriais e os procedimentos cirúrgicos estão mantidos. Ressaltamos ainda, que o Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue está em monitoramento constante da situação epidemiológica no DF e à Pandemia decretada pela OMS. Diante do exposto está suspensa a Circular 15 SES/SAA”, disse, por meio de nota.

Segundo o gabinete da vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta quarta, já são 34 casos confirmados de coronavírus no Distrito Federal, além de 191 suspeitos e 94 descartados. Destes 34 casos, cinco foram de transmissão local.