Coronavírus: Saúde divulga nova convocação de profissionais

Nesta sexta-feira (28), foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (28) a quinta convocação pública dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Emergencial de profissionais da saúde para atuar no combate à pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que a contratação é temporária.

Os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida no período de 31 de agosto à 04 de setembro, somente nos dias úteis. Os profissionais são das áreas de Enfermagem (enfermeiro e técnico), e Psicologia. A documentação deve ser entregue no Núcleo de Admissão e Movimentação – NUAM – da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretária de Estado de Saúde, no endereço: SAIN s/nº Parque Rural Estação Biológica, Asa Norte – Brasília/DF, Térreo. O horário de atendimento é de 09h às 12h e de 14h às 17h.

Esta é a quinta convocação, que chamou 235 profissionais de saúde, sendo 50 enfermeiros e 150 técnicos de enfermagem, além de 35 psicólogos que atuarão na prevenção, combate, mitigação, e enfrentamento da Covid-19. Assim como a triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos da doença, mediante contratação temporária pelo período inicial de seis meses. Desde a primeira convocação, 449 profissionais já assumiram seus postos de trabalho nas unidades de saúde do DF, dos 1300 convocados.

O processo de seleção fora aberto em 17 de junho. A aprovação e classificação dos candidatos inscritos não geram qualquer direito à contratação, que ocorrerá de acordo com a emergência e necessidade da Secretaria de Saúde.

