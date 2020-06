Coronavírus: recém nascido é a primeira vítima infantil do DF

PUBLICIDADE

O primeiro recém nascido contaminado com o novo coronavírus no DF, deu entrada na noite dessa quarta-feira (10) no HRAN. O bebê não resistiu e foi a óbito pela manhã desta quinta-feira (11).

Durante as últimas horas, entre quarta e quinta-feira, foram registradas 10 mortes por Covid-19, totalizando 242 óbitos na capital federal. Os dados são da secretaria de Saúde.

Na última quarta foram registrados 20 novos óbitos em decorrência de complicações do vírus, este é o maior número de vítimas fatais em 24 horas desde o início da pandemia. Atualmente, o DF tem mais de 19.474 infectados pela covid-19. Destes, 5.652 (33,5%) foram diagnosticados por testes rápidos.