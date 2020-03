Coronavírus no DF: número de recuperados diminui

PUBLICIDADE 

O boletim divulgado neste domingo (29) pelo Governo do Distrito Federal mostra que o número de pacientes recuperados do novo coronavírus caiu. No sábado, eram 120 pessoas livres do Covid-19. Agora, são 117.

O informe não explica porque três pessoas deixaram de ser consideradas recuperadas da doença.

Novos casos

O DF chega a 283 casos de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 193 estão em casa com infecções leves; 11 estão em estado grave e 13 em situação crítica. Há ainda 66 pacientes em investigação, o que pode alterar os números em breve.

Quanto aos óbitos, o GDF ainda não contabiliza nenhuma morte causada pela doença. Chegou-se a dizer, na última sexta (27), que um paciente veio a óbito vítima do Covid-19, mas a Secretaria de Saúde retificou a informação e disse que houve um desentendimento.