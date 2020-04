Coronavírus: Mulher de 44 anos recebe alta no Hospital Regional da Asa Norte

PUBLICIDADE 

Boa notícia para uma família inteira: teve alta neste domingo (5), no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), a paciente M.S.S, de 44 anos. Em 29 de março, com quadro de desconforto respiratório e dor torácica – sintomas que, conforme registrou, vinha sentindo havia três dias – ela deu entrada na unidade hospitalar após ter testado positivo para Covid-19 .

A paciente, informa a direção do Hran, não necessitou de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas de suporte clínico com estabilização hemodinâmica e da hipertensão arterial, com uso de oxigenoterapia.

Durante o tratamento, ela fez uso dos medicamentos azitromicina, ceftriaxona e oselfamivir. Permaneceu na internação até este domingo, quando pôde receber alta e foi encaminhada para sua residência, com a orientação de manter-se em isolamento domiciliar. Permanece, todavia, assistida pelo acompanhamento no ambulatório de pneumologia do Hran.

Com informações da Agência Brasília