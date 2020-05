Coronavirus: lutando pela vida, mãe dá à luz no Hran

PUBLICIDADE 

Em 6 de maio, G.S.F, 31 anos, moradora de Águas Lindas de Goiás, foi internada no Hospital Regional da Asa Norte com suspeita de coronavírus. Grávida, a mulher deu à luz a gêmeas, saudáveis, no mesmo dia. As duas pesam 2,380kg e 2,305kg.

As meninas tiveram alta nesta sexta-feira (8) e foram para casa com o pai, que testou negativo para o vírus. A mãe permanece internada no Box de Emergência, mas respira sem ajuda de aparelhos e aguarda a contraprova do novo teste.

Além dela, M.S.M, 28 anos, também deu à luz a um menino nesta sexta-feira (8). Natural de Planaltina, a mãe está em observação na maternidade, mas não teve complicações. O bebê nasceu saudável, com 2,930kg.