Decreto publicado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal amplia o período em que escolas e estabelecimentos comerciais deverão permanecer fechados até o dia 5 de abril.

O novo prazo da quarentena acontece após o número de casos de coronavírus no DF passar de 36 para 84 em apenas 24 horas.

Além disso, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e lojas de conveniência deverão permanecer fechados durante esse período. O funcionamento é liberado para clínicas médicas, laboratórios, farmácias, mercearias, padarias, açougues, peixarias, postos de combustíveis, operações de delivery, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa.

O número de casos de pacientes infectados pelo coronavírus mais do que dobrou em menos de 24 horas no Distrito Federal, passando de 36 para 84 confirmações. Segundo o chefe do executivo, apenas nesta quinta-feira foram 38 novos resultados positivos para o vírus na capital.

