Coronavírus: Hran envia 30 pacientes para hospital no Mané Garrincha

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) encaminhou, na quinta-feira (11), 30 pacientes infectados pelo novo coronavírus ao hospital de campanha montado no Mané Garrincha. O objetivo é liberar leitos da unidade da Asa Norte, referência no tratamento da covid-19 no Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ajudaram na transferência. Foram nove ambulâncias do CBMDF empregadas na ação.

Casos

O boletim mais recente da Secretaria de Saúde aponta que o DF tem 20.507 casos de coronavírus e 250 mortes. A capital federal tem registrado, constantemente, mais de 1 mil casos por dia.