Coronavírus: Hospital de Base chega aos 90% de ocupação dos leitos de UTI

Com 60 das 66 leitos de uti ocupados por pacientes da Covid-19, o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) está com 90% de sua ocupação total.

Os números atualizados pela secretaria de Saúde nesta quinta-feira (25), chamam a atenção. O Hospital de base é o segundo do DF com mais leitos disponíveis em toda a rede pública. O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) tem 84 ocupadas das 100 disponíveis.

Do total de leitos ocupados do Hospital de base, 37 são destinados a pacientes que necessitam realizar hemodiálise e os outros 23 não contém suporte para o procedimento.

Mesmo o número chamar a atenção, a ocupação de leitos em todo o DF, nas unidades públicase particulares, diminuiu. Na última semana, registrava 70,6% contra 67,3% desta quinta.

O Distrito Federal registrou até a tarde desta quinta 37.984 casos confirmados do novo coronavírus e 501 óbitos, 454 mortes no DF e outras 47 de outros estados.