Coronavírus: GDF registra 471 novos casos na capital federal

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 471 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 264.227 pessoas já foram infectados na capital e, neste domingo (17), 7.038 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (29.981 ), Taguatinga (21.443) e Plano Piloto (23.866). Já em relação às vítimas fatais, as cidades com mais óbitos são Ceilândia (782), Taguatinga (444) e Samambaia (344 ). Nas últimas 24 horas foram registrados 9 óbitos, sendo que, deste total, nenhum faleceu neste período.

Do total de 264 mil casos, 4.421(1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 252.768 (95,7%) estão recuperados. Do total de óbitos, 4.045 eram moradores do DF e 376 de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 231.305 (87,5%) residem no DF e 20.934 (7,9%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.