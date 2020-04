Coronavírus: GDF registra 22 novos casos do Covid-19 no Distrito Federal

PUBLICIDADE 

No início da tarde deste Domingo de Páscoa (12), o GDF informou 22 novos casos confirmados do novo coronavírus. Da noite do último sábado até o momento, foram registrados 614 casos no Distrito Federal.

De acordo com as informações, o Plano Piloto segue com maiores números de pacientes, com 168 casos e Águas Claras em segundo, com 65 infectados.

Dos casos positivos do novo cornavírus, 57 estão internados em hospitais do Distrito Federal. Apesar dos números aumentarem todos os dias, nenhum óbito ocorreu nas últimas 24h. São 14 mortos até o momento. O número de investigados, no entanto, cresceu para 113 pacientes, 20 a mais que sábado.

Dos 362 homens e 252 mulheres com coronavírus no DF, 148 estão recurperados, mesmo número que os últimos divulgados pelo GDF.