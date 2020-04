Coronavírus: GDF divulga boletim que confirma alta incidência em média de 41 anos

PUBLICIDADE 

Os 370 casos confirmados do novo coronavírus no DF, mantém a alta média de infectados entre as faixas etárias de 30 a 49 anos. A informação é do Boletim Epidemiológico emitido pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

Dos casos confirmados, 211 (57%) são do sexo masculino, com mediana de idade de 41 anos, variando entre 0 e 99 anos, com maior proporção e incidência na faixa etária de 30 a 39 anos. Entre os casos confirmados, 46 (12,4%) estão hospitalizados, 30 destes em Unidade de Terapia Intensiva.

O alto número de contaminados entre as faixas etárias mais baixas são um fator de risco aos grupos de maior idade. Com quatro mortes, pessoas de 60 a 89 anos são o maior grupo de risco.

O quarto óbito ocorreu no dia 01 de abril, de um paciente do sexo masculino, 82 anos. Até o momento a letalidade (proporção de óbitos em relação ao total de casos confirmados) do Distrito Federal está em

1,08%.

Primeiro caso ainda em UTI

A paciente um, internada em isolamento na UTI do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN),

apresenta síndrome respiratória aguda severa.

Ainda de acordo com informações, a mulher apresenta comorbidades, que agravam o quadro clínico.

A vítima de Covid-19 segue gravíssima, hemodinâmica mantida com vasopressores. Função renal estável, diurese presente. Sedada e sob ventilação mecânica.