Coronavírus: GDF decreta ponto facultativo

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo para os servidores da administração pública direta e indireta nos dias 18, 19 e 20 de março. A medida é aplicada para prevenir a disseminação do novo coronavírus na capital que, segundo a Secretaria de Saúde, tem 22 casos diagnosticados.

O Decreto n° 40.528 foi publicado no fim da noite desta terça-feira (17), em terceira edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Conforme o texto, a pausa nas atividades não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação e órgãos de fiscalização do consumidor. Estes devem seguir instruções das chefias.

Mais cedo, o GDF já tinha determinado teletrabalho para os servidores que fazem parte do grupo de risco de contágio. As ações de combate à Covid-19 começaram antes mesmo de a doença chegar à capital, com planos de atuação, controle e enfrentamento.

Desde então, várias medidas foram adotadas, como suspensão das aulas nas redes pública e privada, antecipação de férias escolares, interrupção do funcionamento de cinemas, teatros, academias e centros esportivos.

Com informações da Agência Brasília