Coronavírus: Exército sanitiza a UPA de Samambaia

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com o Comando Conjunto Planalto, do Exército, realizaram nesta quinta-feira (21), nas áreas internas e externas, a desinfecção da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Samambaia. Mais de 50 servidores do local testaram positivo para o novo coronavírus.

Cerca de 15 militares atuaram nas intermediações, utilizando hipoclorito de sódio para higienizar e acabar com a disseminação do vírus. Para o secretário de governo, José Humberto Pires, disse que essa é uma ação positiva para os profissionais de saúde porque, assim, diminuem os riscos de contágio.

“O governador Ibaneis Rocha pediu a aproximação do Exército por serem militares preparados, o que tem sido de uma ajuda fundamental para a sanitização dos equipamentos públicos”, afirma o secretário.

Muitos casos

Samambaia é a quarta cidade com o maior número de casos registrados do novo coronavírus, segundo a Secretaria de Saúde. Desde o dia 11 de maio, as testagens em massa estão sendo realizadas no padrão drive-thru, no Anexo da Administração Regional, para cumprir o distanciamento social. Além disso, até esta sexta-feira (22), os moradores dos Morros do Sabão e Macaco, localizados na Expansão da cidade, também estão fazendo os exames na Escola Classe 831.

Essas ações estão acontecendo em um momento importante para a comunidade local, pela preocupação que tem sido gerada em relação à pandemia. “Nós pedimos o auxílio da Secretaria de Governo e Secretaria das Cidades, que chamaram o Exército para desinfetar a UPA”, disse o administrador de Samambaia, Gustavo Aires, que concluiu. “Essa integração que o governador Ibaneis Rocha tem conseguido com outros comandos é essencial, pois mostra como diversas medidas estão sendo tomadas para passarmos logo por esse momento difícil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sanear-DF

A desinfecção desta quinta (21) faz parte do programa Sanear-DF. O programa é uma atuação em conjunta da Secretaria Executiva das Cidades, da Secretaria de Governo, da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Novacap, do Sistema de Lixo Urbano (SLU) e das Administrações Regionais.