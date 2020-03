Coronavírus: Educação promove semana de prevenção

PUBLICIDADE 

De 16 a 20 de março, a Secretaria de Educação realizará a Semana de Prevenção ao Coronavírus. As atividades serão definidas e implementadas no cronograma das unidades de ensino nos próximos dias. As diretrizes da ação foram traçadas em uma reunião com todas as subsecretarias de educação na tarde desta segunda-feira (2).

Até o momento, o Distrito Federal não tem nenhum caso confirmado da doença. Porém, já nesta semana todas as 683 escolas da rede pública de ensino irão receber uma circular sobre o novo coronavírus assinada pela Subsecretarias de Educação Básica (Subeb) e de Infraestrutura e Apoio Educacional (Siae). O documento conterá diretrizes, orientações e informações sobre o surto da doença e cuidados a serem tomados nos ambientes escolares.

Saber Saúde

Durante a Semana de Prevenção ao Coronavírus, o curso Saber Saúde abordará o tema com especialistas e contará com a presença de 100 professores de escolas do DF. A aula inaugural, marcada para ocorrer em 19 de março, às 14h, na Escola Parque da 313/314 sul, será ministrada pelos secretários de Educação, João Pedro Ferraz, e de Saúde, Osnei Okumoto, com esclarecimentos sobre o coronavírus.

De acordo com a SES/DF, a rede pública de saúde já conta com um plano de contingenciamento para atender pacientes que sejam infectados pelo novo coronavírus. A estrutura de atendimento foi montada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e no Hospital de Base e já está à disposição da população.

Com informações da Agência Brasília