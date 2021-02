Coronavírus: dos 281 mil casos no DF, 31 mil são em Ceilândia

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 544 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 281.546 pessoas já foram infectados na capital e, nesta segunda-feira (8), 4.875 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (31.172), Plano Piloto (26.224) e Taguatinga (22.750). Já em relação às vítimas fatais, as cidades com mais óbitos são Ceilândia (811), Taguatinga (463) e Samambaia (353). Nas últimas 24 horas foram registrados 506 recuperados e 13 óbitos, sendo que, deste total, quatro faleceram neste período.

Do total de 281 mil casos, 4.631 (1,6%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 272.040 (96,6%) estão recuperados. Do total de óbitos, 4.225 eram moradores do DF e 406 de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 246.577 (87,6%) residem no DF e 22.353 (7,9%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.