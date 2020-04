Coronavírus: DF tem mais 48 casos desde o último boletim do GDF

PUBLICIDADE 

O boletim mais recente do Governo do Distrito Federal (GDF) aponta que o número de casos de infecção pela covid-19 subiu para 961. Com um óbito nesta terça-feira (22), o número de vítimas fatais permanece 25.

O paciente mais recente a vir a óbito é um idoso de 101 anos. Ele estava internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Dos 961 infectados, 31 estão internados na UTI em estado grave, e 31 em enfermarias, com quadro moderado de saúde. 523 pessoas já se recuperaram. Veja os detalhes:



Entre os casos que informaram a profissão (679),destes 95 (14%) referiram ser profissionais de saúde e 82 (12%) profissionais da segurança pública.

Dos casos notificados 898 (94%) são residentes do DF. Destes, considerando os casos que possuem informação sobre a Região Administrativa (RA) de residência, a Região de Saúde Central tem o maior número e a maior incidência de casos confirmados (87,60 casos por 100 mil habitantes), sendo a RA do Lago Sul a que apresenta a maior incidência.

Testes