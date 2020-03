Coronavírus: DF tem 317 casos confirmados

PUBLICIDADE 

O número de casos confirmados de coronavírus no Distrito Federal passou de 312 para 317 nesta terça-feira (31). Segundo o balanço divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no início da tarde, foram seis novos casos e 146 pacientes curados.

Já são 38 internados e duas mortes registradas na capital. De todos os infectados, 217 estão com infecção leve, 26 com infecção grave e 12 com infecção crítica.

Veja os dados:

Novo Coronavírus Covid-19, terça-feira, 31/03 às 12:10

Casos ativos: 317 (BASE=100%)

Total de recuperados: 146

Total de óbitos: 2

Novos casos: 6

Domiciliar

pacientes com infecções leves: 217

Intra-hospitalar

pacientes com infecções graves: 26

pacientes com infecções críticas: 12

Em Investigação

pacientes em investigação: 60