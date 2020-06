Coronavírus: DF tem 18 novos registros de óbitos nesta quinta-feira (11)

PUBLICIDADE

Foram registradas, nesta quinta-feira (11/06), 18 mortes em decorrência do novo coronavírus de moradores do Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Saúde, todas as vítimas residiam na capital do país.

Com seis mortes, a Ceilândia foi a região que mais teve baixas. Três moradores de Samambaia e dois de Taguatinga fecham o maior número de mortes por região. As outras vítimas são do Plano Piloto, Sudoeste/Octogonal, Candangolândia, Gama, Estrutural, Sobradinho I e II.

Quatro pacientes não possuíam comorbidades e sete tinham idade entre 70 e 79 anos. Dez pacientes homens e oito mulheres.

Dentre os 18 óbitos que foram inseridos na data de hoje, 13 foram detectados retrospectivamente por meio de busca no sistema de informação de vigilância epidemiológica de influenza (SIVEP-Gripe), cinco desses ocorreram na semana passada.