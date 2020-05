Coronavírus: DF registra sua segunda morte no fim de semana

PUBLICIDADE 

Os números atualizados pela secretaria de Saúde do Distrito Federal informam que, na tarde deste domingo (3), o número de casos confirmados do novo coronavírus chegou aos 1.630 infectados.

São 25 casos a mais desde a noite do último sábado (3). Do total de pacientes, 44 estão internados em estado grave em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Outros 56 pacientes estão lotados nas enfermarias dos hospitais. O restante de contaminados faz tratamento domiciliar.

Na noite de sábado, o DF registrou o 33º óbito causado pela COVID-19. Trata-se de um homem de 67 anos, residente do Sol Nascente e que possuía comorbidades (diabetes e hipertensão). A vítima teve o início dos sintomas no dia 7 de abril, e foi internado dia 17, no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), onde ficou até falecer.

Até o momento, o número pessoas que já se recuperaram do novo coronavírus se aproxima de mil.