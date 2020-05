Coronavírus: DF registra quase 200 casos em 24h

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal, no início da noite desta quinta-feira (7), registrou 2.262 casos confirmados do novo coronavírus. Segundo dados atualizados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) às 18h18.

De acordo com o boletim, desse total de infectados, 1.175 pessoas se recuperaram. Segundo a Secretaria de Saúde, pacientes recuperados são aqueles que não estão hospitalizados e tiveram os sintomas há mais de 14 dias.

Na capital já são 142 pacientes hospitalizados, sendo 82 em enfermarias e 60 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Os outros pacientes cumprem isolamento em casa.

Até o momento são 35 mortes pelo novo coronavírus. A última vítima é um homem, 68 anos, morador do Riacho Fundo, que faleceu na última quarta. Ele deu entrada na UPA de Samambaia no dia 22 de abril por complicações de uma comorbidade (câncer) e faleceu na mesma unidade.

Veja os números:

