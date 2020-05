Coronavírus: DF registra baixo número após bater recorde de contaminados em 24h

PUBLICIDADE 

Neste domingo (31), a Secretaria de Saúde do DF registrou mais três mortes em decorrência do novo coronavírus. A capital federal chegou ao número de 152 óbitos, além de 13 moradores do Entorno e de outros estados.

Dois mortos são de cidades líderes do ranking de falecimentos: Ceilândia (32) e Samambaia (22). O terceira vítima fatal da Covid-19 é de Taguatinga, que atingiu o número de sete mortes.

O boletim atualizado mostra que o DF chegou a 9.564 casos confirmados da doença, 90 pacientes a mais que do último sábado (30).

No primeiro dia do fim de semana, o DF registrou o número recorde de casos confirmados no DF em 24h, Com 752 positivos. O recorde anterior era de 551 infecções, na última quarta-feira (27).