Coronavírus: DF registra 196 casos na quarta (25)

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal chegou a 196 casos de infecção pelo novo coronavírus. O último boletim de quarta-feira (25), fechado às 21h45, mostra o novo número.

Durante toda a quarta (25), foram contabilizados 18 novos casos. Mesmo com o número crescendo, o DF ainda não registrou nenhuma morte em decorrência de complicações pelo vírus.

11 pacientes estão internados. Destes, seis apresentam infecções graves e cinco com infecções críticas. 185 pessoas estão em casa, sendo 121 com sintomas leves e 64 ainda em investigação.

Dos 196 pacientes, um deles está recuperado. A advogada brasiliense Daniela Teixeira foi infectada no dai 6 de março, em uma conferência com profissionais de Direito. Mesmo sem apresentar sintomas, ela fez exames e testou positivo. Menos de 20 dias depois, ela se curou do vírus e ressaltou que foi “muito bem atendida pela Secretaria de Saúde-DF”.

Valparaíso

O Entorno do DF registrou os primeiros casos da doença. Também na quarta (25), o Governo de Goiás informou que duas mulheres em Valparaíso-GO testaram positivo para o covid-19. Um deles foi infectado por transmissão comunitária — quando não é possível monitorar de onde veio o vírus.

A outra pessoa foi infectada durante uma viagem internacional, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. As duas pacientes têm idades de 36 a 38 anos e estão em isolamento domiciliar, com sintomas leves e em bom estado.