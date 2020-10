Coronavírus: DF registra 15 mortes nas últimas 24h

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) alcançou, nesta segunda-feira (12), a marca de 200.412 contaminações e 3.439 óbitos em decorrência da doença. Nas últimas 24 horas, foram 15 mortes registradas e 377 novas infecções.

A média de mortes diárias marcou 13 óbitos, a menor desde 14 de junho. Na comparação com a média móvel apurada há 15 dias, o índice se manteve estável. As oscilações no número de mortes ou de casos de até 15% para mais ou para menos caracterizam invariabilidade.