Coronavírus: DF passa dos mil contaminados com ajuda dos testes rápidos

Com os novos testes rápidos do Covid-19, o número de contaminados pelo novo coronavírus aumentou para mais 117 pessoas. As informações são da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em seu último boletim desta quinta-feira (23).

O DF chegou aos 1085 casos registrados. OS testes rápidos foram essenciais para ultrapassar os mil contaminados. Até o momento, foram 20.716 pessoas testadas.

Ainda nesta quinta, a secretaria confirmou a 26ª morte por coronavírus no DF. A vítima, um homem de 85 anos, faleceu nessa quarta-feira (22) em sua residência, na Estrutural. Ele não apresentava comorbidades.

Dentre os casos confirmados, são 59 pessoas hospitalizadas, sendo 30 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 29 em enfermarias. Até o momento, 547 pessoas se recuperaram do Covid-19.