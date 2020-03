Coronavírus: DF já tem transmissão comunitária

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (16) o Ministério da Saúde confirmou que o Distrito Federal já registrou transmissão comunitária do novo coronavírus. Isso significa que pacientes já testaram positivo para o vírus sem terem viajado para fora do país ou terem contato direto com caso confirmado.

A pasta informou que já são 13 casos confirmados e 107 em investigação no DF mas, segundo a Secretaria de Saúde do DF, são 14 pacientes com diagnóstico positivo para a doença. 93 casos já foram descartados.

Coronavírus no Brasil

No domingo, 15, o governo contabilizava 200 casos confirmados. Há outros 2.064 pacientes monitorados sob suspeita de infecção pela covid-19. Já foram descartadas 1.624 casos. Não há óbito no Brasil.

O Estado de São Paulo tem o maior número de infectados, com 152 pacientes — ontem eram 136. Depois, vem o Rio de Janeiro, que registra 31 casos.

O Ministério da Saúde informou na última semana que locais com transmissão comunitária da doença, como São Paulo e Rio e agora o Distrito Federal, devem reduzir a “busca ativa” por casos de novo coronavírus, ou seja, testar para a doença apenas pacientes graves. O cenário indica que o vírus já está em processo de disseminação no território.

A medida marca a entrada destes locais na fase de “mitigação da doença”, quando a prioridade é salvar vidas em vez de segurar a entrada da doença no País, pois o vírus já circula ativamente, diz o ministério. O governo reconhece que os dados de casos confirmados devem ficar defasados nesta etapa, mas afirma que a medida é mais racional.

Com informações do Estadão Conteúdo