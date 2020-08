Coronavírus: DF contabiliza uma morte nas últimas 24h

PUBLICIDADE

Até o fim deste domingo (23), o DF registrou a morte de 17 vítimas do novo coronavírus. Entretanto, das mortes regitradas, apenas uma ocorreu nas últimas 24h. Agora, são 2.274, sendo 2.079 de moradores do DF e 195 de pacientes que residiam em outras unidades da federação.

Ao todo, 148.998 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia, sendo que 130.369 pacientes já se recuperaram da doença. 1.871 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus nas últimas 24h.

Ainda de acordo com o Painel Covid-19, do GDF, as mortes confirmadas mais recentemente são de moradores de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Plano Piloto, Gama, Guará, Planaltina. Sobradinho, Vicente Pires, Núcleo Bandeirante e Sudoeste/Octogonal.