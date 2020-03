Coronavírus: DF chega a 258 casos

PUBLICIDADE 

O boletim mais recente do Governo do Distrito Federal (GDF), divulgado neste sábado (28), mostra que o número de pacientes infectados pelo novo coronavírus chegou a 258. São 16 a mais do que o registro divulgado às 18h25 de sexta (27).

O novo boletim traz uma correção. Na noite passada, um homem de 46 anos veio a óbito na UPA de Sobradinho, e, num primeiro momento, havia a informação de que a morte teria sido causada pelo covid-19. No entanto, a Secretaria de Saúde corrigiu o dado, afirmou que houve um desentendimento em relação ao atestado de óbito, e zerou novamente o contador das mortes no DF.

Dos 258 infectados, 23 estão internados, sendo 11 em estado grave e 12 com infecções críticas.

Pessoas recuperadas

Na sexta (27), a Secretaria de Saúde afirmou que 120 pacientes do DF já se recuperaram da doença.

De acordo com o subsecretário de Vigilância Sanitária, Eduardo Hage,14 dias é o período em que os pacientes deixam de apresentar os sinais da covid-19. Segundo Hage, a maior parte dos casos não apresenta risco. “Esse quadro respiratório dura cerca de sete dias. Na grande maioria das confirmações, o paciente se recupera. Mais da metade das pessoas infectadas já saíram do isolamento domiciliar e tem recuperação clínica”, afirmou.

Contudo, embora muitos casos sejam leves, o subsecretário lembrou que a recomendação é ficar em casa. “Evitem aglomerações e o contato com outras pessoas. Isso é essencial para vencermos essa pandemia.”