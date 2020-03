Coronavírus: casos em Brasília chegam a 87

PUBLICIDADE 

Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal na manhã desta sexta-feira (20) indica que já são 87 casos confirmados de coronavírus no DF. Nessa quinta (19), eram 84 casos confirmados.

Na quinta-feira, de acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, havia 42 casos confirmados no DF.

Quarentena

Decreto publicado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), amplia o período em que escolas e estabelecimentos comerciais deverão permanecer fechados até o dia 5 de abril.

O novo prazo da quarentena acontece após o número de casos de coronavírus no DF passar de 36 para 84 em apenas 24 horas, nessa quinta.

Veja o gráfico:

Além disso, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e lojas de conveniência deverão permanecer fechados durante esse período. O funcionamento é liberado para clínicas médicas, laboratórios, farmácias, mercearias, padarias, açougues, peixarias, postos de combustíveis, operações de delivery, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa.