Coronavírus: ambulantes não usam máscaras

Mesmo diante da pandemia do coronavírus e orientação do Ministério da Saúde para evitar aglomerações, os vendedores ambulantes seguem vendendo produtos nas ruas. Pouquíssimos usam máscara, e nem sequer luvas de proteção são vistas em lugares como o Setor Comercial Sul (SCS). A maioria alega que seguem no trabalho autônomo para garantir a fonte de renda. O Distrito Federal já registrou 34 pessoas diagnosticadas com o covid-19.

O vendedor de cocada, Alonso José dos Santos, 50 anos, há oito anos se divide entre o Setor Comercial Sul (SCS) e a Rodoviária do Plano Piloto, e adotou apenas algumas medidas de prevenção. “Eu uso um pano para limpar o meu carrinho e limpo as mãos com álcool em gel. Quando vou entregar a cocada aos clientes, uso dois sacos plásticos como espécie de luva”, conta ele

Ainda no SCS, a vendedora de salgados e sucos, Rosângela Barbosa, 35 anos, depende de boa parte dos funcionários de um call center para garantir sua clientela. “É minha única fonte de renda. Eu tenho três filhos e moro de aluguel em Vicente Pires. A empresa aqui na frente me disponibiliza álcool em gel”, diz.

Ela explica que costuma embalar os alimentos antes de vender, mas por causa da alta procura nos mercados, não conseguiu higienizar os lanches. “O contato é mínimo, geralmente não mexo com dinheiro aqui, e tenho feito quase todas as vendas fiado. Enquanto não tiver trazendo risco para mim e para os clientes, eu tenho que estar aqui”, afirma a autônoma.

Um dos clientes de Rosângela, Paulo Henrique, de 26 anos, apoia o trabalho autônomo. “Hoje eu comprei um hambúrguer e um refri. E é como a Rosângela disse, ela não tem outro meio para viver, quem vai pagar o aluguel dela?”, conta Paulo.