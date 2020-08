Coronavírus: 86,4% dos casos no DF estão recuperados

PUBLICIDADE

No fim da manhã desta sexta-feira (21), o Distrito Federal (DF) chegou a 144.601 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo dados disponibilizados pelo Portal Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), foram registrados, nas últimas 18 horas, 842 novos casos.

As localidades com mais casos são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 17.163, 11.737 e 11.107 casos, respectivamente. Dentre o total de casos, 124,864 estão recuperados, o equivalente a 86,4%.

O número de óbitos também aumentou. Desde o boletim divulgado às 18h de ontem (20), 20 vítimas fatais foram registradas, totalizando 2.220 óbitos. Deste total, 2.027 são moradores do DF e 193 moradores de outras unidades da Federação que faziam tratamento na capital.

Pandemia estabilizada no DF

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o Distrito Federal registrou, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde às 18h dessa quinta-feira (20), 143.759 casos confirmados e 2.200 óbitos pelo novo coronavírus. Entretanto, segundo apuração feita pelo Jornal de Brasília, a capital entrou em período de estabilidade.

Ainda que nas últimas semanas tenha sido registrado um aumento no número de casos e óbitos, a variação média móvel dos diagnósticos e dos óbitos pelo novo coronavírus nos últimos 15 dias se manteve estável. Considera-se a estabilidade da pandemia caso essa variação da média móvel mantenha-se menor ou igual a 15% no período de 15 dias.

A média móvel nada mais é do que a média de casos e/ou mortes dos últimos 7 dias e a variação é a mudança no período de duas semanas. A análise feita pelo JBr levou em consideração os casos acontecidos entre os dias 7 e 20 de agosto deste ano. Para fazer o cálculo, os dados foram retirados do Painel Covid-19, do Governo do Distrito Federal (GDF), pela atualização dessa quinta-feira (20), às 18h.