Coplan aprova regularização das QS 16 e CLS 16 no Riacho Fundo

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) aprovou o projeto urbanístico que pretende regularizá a QS 16 e a CLS 16, no Riacho Fundo. Ao todo serão disponibilizados 373 lotes. Desse total, 261 são destinados para residencias unifamiliares, 100 para comércio e serviços, 1 lote institucional e 11 destinados a equipamentos públicos. Com informações da Agência Brasília.

Nesta quinta-feira (14), por meio de videoconferência, ocorreu a reunião para debater o trabalho da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF). O Riacho Fundo possui cerca de 41.831 moradores. Com a regularização será autorizada a emissão de “Carta de Habite-se” dos imóveis que permitirá o financiamento dos mesmos.

O projeto foi iniciado em 1999 e dependia da solução do impasse fundiário para que tivesse andamento. Com a aprovação e posterior registro cartorial, a Codhab vai criar as unidades e realizar a habilitação dos moradores para entregar as escrituras definitivas.

“Essa etapa cumprida é fundamental para o processo de escrituração, que vai garantir qualidade de vida, segurança jurídica e valorização dos imóveis” afirma o diretor de Regularização de Interesse Social da Codhab, Leonardo Firme.

“É um grande presente para a nossa cidade”, comemora a Administradora do Riacho Fundo, Ana Lúcia Melo.

