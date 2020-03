Contratação de plano de saúde para servidores é revogada

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal (GDF) revogou o pregão eletrônico para contratação do plano de saúde de servidores públicos. O motivo seria “razões de interesse público decorrente de fato superveniente”.

Um pregão já havia sido marcado para o último dia 17 de março. Ele selecionaria a empresa que ficaria responsável pela gestão do plano de saúde dos servidores. No entanto, a 2ª Vara da Fazenda Pública do DF impediu a continuação do processo, apontando “suposto ato ilegal imputado ao Pregoeiro da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal” e também o subsecretário de Compras Governamentais da capital.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou o estudo para implementação do plano de saúde do servidor do GDF em março de 2019. O benefício teria como base a cobrança de uma taxa, além da coparticipação dos usuários.