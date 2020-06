Continuidade das obras no DF movimentam economia

PUBLICIDADE

Apesar da queda de arrecadação de R$ 1,1 bilhão de ICMS e R$ 271 milhões de ISS no mês de abril em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal (GDF) mantém um ritmo acelerado de obras em quase todo a cidade. A secretaria de Obras, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e a Novacap contabilizam 47 obras entre concluídas, em andamento e em fase de licitação. Esses empreendimentos têm movimentado a economia da cidade num momento de crescimento do desemprego.

A taxa de desemprego no DF divulgada pela Companhia de Planejamento (Codeplan) para o mês de abril foi de 20,7%, valor 0,9% maior que o verificado no mesmo período do ano passado. No entanto, empreendimentos realizados pela secretaria de Obras e pelo DER-DF ofertam aproximadamente 1.326 empregos diretos e 1.720 indiretos.

Os gastos com as obras sob a responsabilidade da secretaria de Obras são de R$ 309,3 milhões, sendo R$ 6,9 milhões referentes as já concluídas, R$ 297,2 milhões das que estão em andamento e R$ 5,2 milhões, das obras que se encontram em fase de licitação. No DER o gasto total é de aproximadamente R$ 500 milhões. Essas cifras poderão aumentar, já que algumas obras previstas ainda não têm valores definidos.

Entre as obras mais esperadas pela população de Brasília está a revitalização da W3, que é fruto de uma parceria entre o governo local e Câmara de Dirigentes Lojistas do DF. Até agora, já foram recuperadas as quadras 511 de 512 a um custo de R$ 1,8 milhão. No momento estão sendo revitalizadas as quadras 509 e 510 Sul. O investimento é de R$ 2,3 milhões.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que depois da pandemia de coronavírus o País enfrentará uma segunda pandemia, a do desemprego. Mas ele também costuma dizer que as obras por aqui não pararam, apesar da crise sanitária.

“Mesmo em tempos de pandemia o Distrito Federal não parou. Aliás, quero dizer que nós aceleramos e aceleramos muito as obras no Distrito Federal, até como uma forma de empregar as pessoas. Nós precisamos muito trabalhar para gerar emprego para população. Brasília tem que ser a cidade do emprego e temos que fazer isso via governo do Distrito Federal”, disse o governo durante a inauguração da Praça da Galaria dos Estados, na última sexta-feira.

Entre as obras importantes que estão em fase de licitação estão o viaduto da Estrada Parque de Indústrias Gráficas (EPIG), que beneficiará diariamente 22 mil veículos que passam pelo local. O viaduto será construído na intersecção da EPIG com o Sudoeste e o Parque da Cidade. Também está em fase de licitação a Praça do Povo, no Setor Comercial Sul e a revitalização do Setor de Rádio e TV Sul.

Entre as obras sob a responsabilidade do DER, as mais importantes são a do Trevo de Triagem Norte, que está em fase de conclusão e custou R$ 91,9 milhões – a entrega está prevista para outubro deste ano – e a ligação Torto-Colorado.

