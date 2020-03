Contaminação preocupa prefeitos do Entorno

PUBLICIDADE 

Cláudio Py

Novas regras devem ser apresentadas nos próximos dias para evitar o contágio do novo coronavírus nos coletivos públicos das regiões do entorno de Brasília. O presidente da Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília (Amab), Hildo do Candango, encaminhou um ofício para a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para proibir a diminuição das frotas e exigir que todos os passageiros sejam transportados sentados no transporte semiurbano no Entorno de Brasília.

O objetivo da medida é evitar a superlotação nos transportes públicos, o que pode diminuir a vulnerabilidade dos passageiros e evitar a contaminação comunitária do coronavírus. Em nota ao Jornal de Brasília, Hildo do Candango reitera que esses municípios sofrem com a falta de hospitais de referência que possam atender muitas pessoas contaminadas e, além disso, com os baixos recursos disponibilizados para a saúde básica da população. Não obstante, ele argumenta que o aumento no número de contágio na região do entorno pode superlotar os sistemas de saúde das regiões, comprometendo a vida de diversas pessoas.

O presidente da Amab reitera que “os demais prefeitos que compõem a associação apoiam a decisão do governador Ronaldo Caiado [governador de Goiás] e se colocam à disposição para que, possamos atuar de maneira eficaz para assegurar a saúde de todos os moradores do Entorno de Brasília”, disse, em nota.

Os municípios pertencentes ao Amab são: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Flores de Goiás, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Niquelândia, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, São João d’Aliança, Simolândia Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso, Vila Boa e Vila Propício, de Goiás, e as cidades mineiras de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí.

Segundo secretário Municipal de Saúde de Luziânia, Dr. José Walter, a recomendação à população é o isolamento social e a utilização de álcool em gel com frequência. No entanto, ele diz que não se pode proibir a circulação das pessoas que precisam trabalhar fora de casa para sustentar a família. “Em Luziânia, não houve suspensão dos ônibus. Isso não faz parte do decreto governamental [do governador de Goiás, Ronaldo Caiado].

O contágio comunitário do coronavírus também preocupa a prefeitura de Águas Lindas de Goiás. Por conta disso, o secretário Municipal de Transporte do município, Vicente Manoel, assinou na sexta-feira passada (20) uma portaria que proíbe transportar passageiros em pé no transporte municipal. Escolas estaduais e municipais, faculdades e comércios também foram fechados para evitar a aglomeração de pessoas na região.