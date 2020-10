Contaminação de covid-19 em embalagem de carne pode ter ocorrido no transporte

PUBLICIDADE

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmou que a embalagem de carne suína do País identificada na China com traços de covid-19 pode ter sido contaminada durante o transporte. Em nota, a entidade informou que está em contato com as autoridades brasileiras para apoiar a apuração do caso ocorrido no distrito de Wendeng, na cidade de Weihai. “As informações divulgadas até aqui destacam que os traços de covid-19 eventualmente encontrados estavam na embalagem do produto, o que indica que a contaminação deve ter ocorrido fora da unidade produtora – por exemplo, em uma das várias etapas de transporte até a chegada ao destino”, destaca a ABPA, em nota.

A entidade lembra, ainda, que não há evidências científicas de que a carne possa transmitir o vírus.

Mais cedo, o governo da província chinesa de Shandong informou ter encontrado traços de covid-19 em uma embalagem de carne suína importada do Brasil, conforme agências de notícias. O nome da empresa brasileira responsável pelo produto não foi divulgado

Estadão Conteúdo