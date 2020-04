Construções irregulares são derrubadas em Sobradinho

PUBLICIDADE 

Uma ação, conduzida pela Gerência de Fiscalização e Regularização de Faixas de Domínio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER- DF), realizou a retirada de seis construções irregulares na faixa de domínio da VC-249, próximo à Rezende Materiais de Construção, em Sobradinho.

Durante a ação foi retirado do local um caminhão cheio de entulhos. O restante do material será retirado inicialmente até o dia 7 de maio, juntamente com outras três moradias ilegais.

Equipe de trabalho

Na operação de hoje foram utilizadas duas viaturas da Fiscalização e Regularização de Faixas de Domínio, uma viatura de trânsito, um caminhão basculante, um caminhão carroceria, uma pá carregadeira e um caminhão prancha, todos do DER/DF, e contou com o apoio de uma viatura da Policia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A equipe deslocada para estre trabalho contou com dois agentes de trânsito, cinco auxiliares, cinco fiscais de faixas de domínio, um operador de máquina pesada e dois policias militares.

O superintendente de operações do DER/DF, Murilo de Melo Santos esclareceu que a ação rápida nesses casos é essencial para evitar situações piores. “As faixas de domínio das rodovias (marginais) não são locais apropriados para residências, e o agravante aqui também é o acúmulo de lixo, que pode resultar em várias doenças, inclusive a dengue”, declarou.

Com informações da Agência Brasília