Construção de viadutos deixa trecho do Setor Policial interditado

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciará obras na Estrada Setor Policial Militar (ESPM), com o intuito de revitalizar o setor para compor o Corredor Eixo Oeste. O trecho localizado entre o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar e o Terminal da Asa Sul será o primeiro a ser reformado. A obra custará R$ 7,7 milhões e inclui a revitalização dos sistemas de drenagem, da pavimentação e a construção de dois viadutos. Por causa da construção dos viadutos, o tráfego na região será alterado. Com informações da Agência Brasília.

“O pavimento para circulação dos ônibus será todo em pavimento rígido (concreto), com maior durabilidade. Além disso, os novos viadutos irão desafogar o trânsito na região, minimizando os engarrafamentos e os transtornos enfrentados diariamente pelos motoristas que trafegam pela região, especialmente nos horários de pico”, explica o secretário de obras do GDF, Luciano Carvalho.

A obra será dividida em duas fases. A primeira etapa terá início com a construção dos dois viadutos. Um dos viadutos, no projeto identificado como Viaduto 62, será construído na alça de acesso da ESPM ao Eixo W, conhecido como “eixinho de cima”. Ele terá 8 metros de altura, 33 metros de comprimento e 19 metros de largura.

O outro viaduto, intitulado de viaduto 63, ficará localizado na alça de acesso ao ERL, sentido L4, terá 29 metros de comprimento, 15 metros de largura e altura aproximada de 8 metros. “Além disso, serão cerca de 2 km de pavimentação e 850 metros de drenagem”, esclarece o secretário.

O GDF informou que o o tráfego de veículos na ESPM, no sentido Epia-L4, será alterado. Com isso, o acesso ao Eixo W ficará interditado, para quem desejar seguir em direção ao centro do Plano Piloto; no acesso ao Eixão, para os motoristas que trafegam sentido Aeroporto; e para aqueles motoristas que desejam acessar em três pontos.

Em virtude da necessidade dessa interdição, será construída uma via provisória adjacente, com cerca de 200 metros de extensão. “Um pequeno desvio. Apenas o motorista que segue em direção ao Eixo W terá que aumentar o percurso em 500 metros para acessar o eixinho por meio do viaduto do Eixão. Tudo será bem sinalizado e exaustivamente divulgado para evitar transtornos”, alerta o engenheiro Ricardo Terenzi, subsecretário de fiscalização e Obras do GDF.

O restante da via ESPM, entre a Epig até a altura do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, será revitalizado em outro momento. “É impossível interditar toda a via para execução das obras, o que acarretaria impacto enorme aos motoristas”, pondera Carvalho. “A Secretaria de Obras está trabalhando para assegurar os recursos e, em breve, anunciar as obras do segundo trecho”, ressalta Terenzi.

Corredor Eixo Oeste

Com 38,7 quilômetros de extensão, prevê o alargamento de pistas e a construção de faixas exclusivas nas principais vias de ligação do Sol Nascente com o Plano Piloto, como a Hélio Prates, a Epig e a Estrada Parque Polícia Militar (ESPM), que leva ao Terminal da Asa Sul.

Com a revitalização, o GDF pretende reduzir em meia hora o tempo de deslocamento até o Plano Piloto. As obras serão feitas por trechos, uma vez que seria inviável fazer as intervenções simultâneas no trânsito. Além da revitalização da Avenida Hélio Prates, o corredor contempla diversas outras obras, tais como a construção de viadutos e do túnel de Taguatinga.

Dados da obra

Revitalização ESPM – 1ª etapa

Quantidade de concreto: 4600m³

Quantidade de aço: 223 toneladas

Drenagem: 844 metros

Pavimento rígido: 1900 metros

Pavimentação asfáltico: 210 metros

