Construção de nova Universal em Taguatinga deve levar mais dois hotéis à cidade

Com uma arquitetura moderna, o novo templo religioso da Universal que deve ser construído na Região Administrativa de Taguatinga em 2022, deve movimentar outros investimentos na cidade. Além da própria construção, o símbolo religioso deve estimular diversas obras que devem estimular a geração de emprego na localidade.

Ao decidir expandir e construir uma nova sede na segundo RA mais populosa do DF, a nova Universal com previsão de abarcar cinco mil pessoas em uma possível área construída de 52 mil m², deve “puxar a construção de hotéis”, como ressaltou um servidor público à frente das negociações.

Segundo informações apuradas pelo Jornal de Brasília, a administração regional já trabalha com uma projeção de dois novos hotéis que devem se instalar nas proximidades para “tentar suprir a demanda” derivada do novo templo religioso.

Por questões burocráticas ainda pendentes, a entrega dos novos empreendimentos no Setor Hoteleiro da região deve ficar para depois de instaurada a Universal no local, ou seja, início de 2023. A administração regional acompanha de perto as obras e deve procurar estimular novos investimentos na cidade.

