Construção de estacionamento no Jardim Botânico é concluída

O Jardim Botânico esteve sob os cuidados do Governo do Distrito Federal (GDF) esta semana e, por meio da cooperação entre a Administração Regional, GDF Presente e Departamento de Estradas de Rodagem (DER), uma importante tarefa foi cumprida para a comunidade e agradou os moradores e empresários da área administrativa. Está sendo pintada a vaga do novo estacionamento do boulevard comercial, que vai organizar o trânsito de veículos no local.

O atendimento começou na última segunda-feira (11) e deve durar duas semanas. Do lado direito da avenida comercial, existem cerca de 200 vagas divididas em 9 bolsões, com cerca de 1 km de extensão. Além de pintar o espaço no asfalto, o DER sinalizará as vagas destinadas a idosos, gestantes e deficientes físicos e marcará o sentido de circulação dos veículos, além de instalar nova sinalização para melhorar a vizualização vertical da via. .

A construção do estacionamento é uma parceria entre vários órgãos do governo. O estacionamento foi construído ao longo de 2020 pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) com apoio de máquinas do Polo Leste do GDF Presente. A pavimentação do estacionamento foi concluída em dezembro e os funcionários da administração limparam o local antes da pintura das vagas, que está sendo feita pelo DER.

O GDF Presente está lavando as calçadas em frente ao estacionamento e, em breve, os passeios vão receber melhorias. “Assim que o tempo firmar, vamos finalizar esse trabalho”, afirma um dos responsáveis pela coordenação do Polo Leste, Leandro Cardoso de Souza. “Todos os órgãos trabalham para trazer melhorias para a comunidade”, ressalta o chefe de gabinete da administração, Cláudio Caixeta, administrador em exercício do Jardim Botânico. “O trânsito na avenida era horrível, não tinha onde estacionar, principalmente aos sábados quando a feira do produtor está funcionando”, conta.

Trânsito movimentado

Cerca de 40 mil pessoas transitam diariamente pela avenida, moradores e comerciantes que reclamavam que quem ia a uma das lojas no local não tinha onde parar o carro. Mesmo sem o estacionamento estar concluído, as vagas já eram usadas de forma improvisada.

Dono de uma padaria na via há 22 anos, André Alencastro Veiga, 55 anos, acredita que perdia clientes por causa da falta de lugar para parar o carro. “Era uma confusão, achar vaga aqui era um campo de batalha. Tinha até briga”, conta. Mesmo antes da sinalização do estacionamento ser concluída, ele diz que as novas vagas melhoraram o trânsito no local. “Melhorou 200%, não só para mim como para todo o comércio”, afirma.

O Polo Leste também atende a uma demanda da associação dos produtores rurais e faz a terraplanagem e ajustes de dois quilômetros da avenida principal do Núcleo Rural Altiplano Leste, que não é pavimentada. E recolheu 60 toneladas de entulho do transbordo irregular da Rua Nacional Vila do Boa. As equipes do GDF Presente também fizeram melhorias nas vias dos bairros Itaipu e São Gabriel para retirar a lama acumulada pelas chuvas.

As informações são da Agência Brasília