Consórcio para comprar imóveis está em alta no DF

PUBLICIDADE

Mesmo com a pandemia de coronavírus, o mercado imobiliário nos principais centros urbanos do país está aquecido. De acordo com o Índice de Velocidade de Vendas (IVV) de imóveis residenciais, da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI-DF), o mês junho alcançou 11,1%, fechando o primeiro semestre de 2020 com resultado recorde, no DF.

Segundo os dados divulgados pelo Consórcio Nacional Bancorbrás a procura por cotas entre janeiro e julho deste ano aumentou 21%, quando comparado com o ano passado.

O Consórcio Nacional Bancorbrás registrou crescimento de 17,8% nas cotas contempladas, em junho deste ano, em relação ao mesmo período de 2019. “A utilização da restituição do Imposto de Renda, o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para oferecer lances, complementar o valor da carta de crédito e até quitar as parcelas em aberto estão fazendo com que os nossos clientes antecipem a contemplação”, explica José Climério.

Como funciona

O consórcio é a união de pessoas, físicas ou jurídicas, que formam uma poupança comum, destinada à aquisição de bens móveis e imóveis, por meio de um autofinanciamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reunidos em um grupo, os consorciados passam a contribuir, por prazo determinado, com uma parcela destinada à formação de um fundo.

O papel da Administradora é realizar a comercialização das cotas para as pessoas interessadas no plano, realizar assembleias mensais, entregar os bens, fazer a gestão dos pagamentos, realizar a cobrança dos cotistas inadimplentes, entre outros serviços. Para isso, ela é remunerada por uma taxa de administração, visando fazer face aos seus custos operacionais.

Para mais informações, acesse: www.bancorbras.com.br/consorcios.