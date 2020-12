Conselho dos Direitos da Mulher empossa entidades nesta quinta-feira (10)

PUBLICIDADE

Na tarde desta quinta-feira (10) acontecerá, às 14h30, a Cerimônia de Posse das entidades eleitas do Conselho dos Direitos da Mulher (CDM-DF). No evento serão empossadas as 48 representantes, titulares e suplentes do conselho. A posse será transmitida ao vivo pelo Facebook da Secretaria da Mulher (@secmulherdf).

O CDM é composto por representantes do poder público do DF, designados por secretários e máximos gestores de órgãos do governo, da administração direta e indireta, além das entidades da sociedade civil, que foram escolhidas por meio da eleição.

Pela primeira vez na história do Conselho, criado em 1988, a escolha das integrantes da sociedade civil foi realizada por meio de eleição. As selecionadas para compor o CDM assumem a missão de atuar na mobilização, na organização, na promoção, na defesa e na garantia dos direitos das mulheres no Distrito Federal.

O Conselho dos Direitos da Mulher é um órgão consultivo e deliberativo, que tem a finalidade de formular e propor diretrizes ao governo do DF no combate à violência e à discriminação contra a mulher; de incentivar a organização e a mobilização feminina; além da realizar estudos, pesquisas e debates de temas relacionados às questões de gênero. Também compete a ele a cooperação com órgãos governamentais no desenvolvimento de programas voltados para as mulheres, garantindo a elas direitos como saúde, educação, trabalho e segurança.