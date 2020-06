Conjunto Nacional terá serviço Retire Aqui de lockers

PUBLICIDADE 

Aposta em lockers, após delivery e drive-thru, reforça estratégia para criar um relacionamento melhor entre os consumidores e as empresas e faz parte das medidas criadas pela Ancar Ivanhoe, empreendedora do Conjunto Nacional. O serviço será disponibilizado a partir do dia 6 de junho, no shopping Conjunto Nacional. O sistema de lockers facilita a entrega de mercadorias e consiste em armários modernos que são abertos a partir de um código único e exclusivo que o cliente recebe após a compra.

O sistema contará com o suporte do site do shopping. Dessa forma, o cliente poderá entrar em contato com o comércio e fará a compra por meio do WhatsApp ou da loja virtual. A retirada irá ocorrer por meio de um QR Code que será disponibilizado pela marca para destrancar a gaveta e ter acesso à compra em até 72 horas.

A Ancar Ivanhoe já implantou o sistema drive-thru em 20 shoppings da rede e, agora, pretende instalar o sistema de lockers em 21 empreendimentos do grupo para compras online e retiradas no shopping. A ação se junta ao serviço de delivery e consolida os shoppings como uma verdadeira plataforma de venda O2O (Online to Offline). “Esse serviço faz parte da estratégia da empresa de transformar os shoppings em plataformas de venda multicanais que possibilitam aos clientes novas experiências online e offline. Com o período de isolamento social, aceleramos o passo e apostamos em modelos de negócio como lockers, drive-thru e delivery para encurtar a distância entre o mundo físico e virtual e ofertar mais opções aos nossos parceiros em uma nova era de consumo”, garante Diego Marcondes, head de Marketing da Ancar Ivanhoe.

No dia 1º de junho, os shoppings cariocas Nova América, Boulevard, Botafogo Praia, Madureira, Nova Iguaçu e Rio Design Barra começaram a receber os sistemas. No estado de São Paulo, o modelo de negócio estará disponível nos shoppings Pátio Paulista, Eldorado, Itaquera, Golden Square, Parque das Bandeiras e CenterVale. No Nordeste do país, a ação acontece em Fortaleza e Natal, respectivamente, nos shoppings North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul e Natal Shopping. Em Brasília, os lockers serão instalados no Conjunto Nacional, em Cuiabá, no Pantanal Shopping e em Rondônia, no Porto Velho Shopping.

“Acreditamos que o comportamento de consumo da população sofrerá uma grande transformação após o período de isolamento. Não só pela procura de produtos, mas também pelos canais de consumo. A transformação digital virou uma realidade e precisamos acelerar os projetos de inovação da empresa para atender os nossos clientes com toda a segurança e qualidade que eles já estão acostumados”, analisa Marcondes. A expectativa é que até final de junho o serviço esteja disponível em todos os shoppings da rede participantes da ação.

A empresa Ancar Ivanhoe atua no setor de shopping centers desde a década de 70, quando entrou como empreendedora na construção do segundo shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional. Em 2006, o grupo associou-se à empresa canadense Ivanhoe Cambridge e continuou realizando expansões.