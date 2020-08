Congresso discute retomada de bares e restaurantes

PUBLICIDADE

O congresso nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), pela primeira vez, ocorreu de forma on-line e totalmente gratuita. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do vice-governador do DF, Paco Britto, o evento que chegou a sua 32ª edição na noite desta terça-feira (25). O tema deste ano é “futuro da alimentação fora do lar”.

Os discursos enfatizaram as dificuldades do setor com a pandemia do novo coronavírus e a importância do segmento para a retomada da economia.

O presidente Bolsonaro lamentou as 115 mil mortes por Covid-19 no país e disse que a economia tem que voltar “a pegar”. “É duro fechar estabelecimentos comerciais, e vamos continuar fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para não acontecer isso”, afirmou.

Em defesa da reabertura “gradual e responsável” do comércio, o vice-governador Paco Britto disse que o fechamento foi “necessário num primeiro momento”, e que o setor de bares e restaurantes sempre teve portas abertas para o diálogo junto ao GDF. Ele também mencionou a importância do segmento para a economia local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Neste momento em que todos estamos tendo que nos reinventar, que cumprir os protocolos de segurança, agradeço, em nome do governador Ibaneis, o empenho do setor tão importante para a economia, para o desenvolvimento e geração de empregos e impostos para a capital”, frisou Paco Britto.

Até o dia 28 de agosto, o 32º Congresso Nacional da Abrasel apresentará palestras, painéis e debates com os principais líderes empresariais e da gastronomia do país compartilhando suas trajetórias e conhecimento.

Com informações da Agência Brasília