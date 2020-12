Confira o que abre e o que fecha no recesso de Natal

PUBLICIDADE

Pontos turísticos, culturais e parte dos serviços públicos do Plano Piloto e entorno vão adotar horários diferenciados em função do recesso de Natal. No caso dos servidores distritais, por exemplo, obedecendo o calendário de feriados e pontos facultativos publicado no Decreto de Nº 40.440, de fevereiro de 2020, o trabalho no dia 24 será até às 14h, adotando o dia 25 como feriado nacional.

A pandemia mudou o ritmo e a logística de muitos espaços e repartições, com horários e funcionamento bem diferentes em relação aos do ano passado. Nem precisa reforçar que os protocolos de segurança serão cobrados, como a exigência do uso de máscaras, álcool gel e a proibição de aglomerações, tanto em ambientes fechados, como nos museus, quanto em espaços abertos, a exemplo dos parques.

Divertida área de passatempo e entretenimento, o habitual Eixão do Lazer volta a funcionar no antigo horário aos domingos e feriados, ou seja, das 6h às 18h. O mesmo acontece com o Viva W3, projeto lançado pelo GDF em junho deste ano, visando revitalizar uma das mais queridas vias comerciais da capital.

Confira abaixo o horário e funcionamento dos espaços no GDF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zoológico

Abre nos dias 24 e 25/12 para visitação, das 9h às 16h, com bilheteria funcionando até às 17h para venda de ingressos dos outros dias

Parques

Parque Recreativo do Gama: aberto todos os dias das 6h às 18h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parque Distrital das Copaíbas: aberto todos os dias das 8h às 18h

Monumento Natural Dom Bosco: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico do Paranoá: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira: aberto todos os dias 6h às 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parque Ecológico do Lago Norte: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico da Asa Sul: aberto todos os dias das 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’água: aberto todos os dias. Portão principal 5h30 – 20h e portões laterais 6h – 18h

Parque Ecológico Ezechias Heringer: aberto todos os dias das 6h às 22h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parque Ecológico de Águas Claras: aberto todos os dias das 5h às 22h

Parque Ecológico do Riacho Fundo: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Areal: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Veredinha: aberto todos os dias das 6h às 22h

Parque Ecológico Cortado: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas: aberto todos os dias das 7h às 18h

Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul: aberto todos os dias das 6h às 18h

Parque Ecológico Península Sul: aberto todos os dias das 6h às 22h

Hemocentro

Abre dia 24, das 7h ao meio-dia, fecha dia 25 e no dia 26, sábado, atendimento normal, das 7h às 18h

Codhab

Abre dia 24 das 8h às 12h; dia 25, fechada

Restaurantes Comunitários

Fechados nos dias 24 e 25; abrem normalmente no dia 26

Agências BRB

Abrem dia 24/12, das 9h às 11h; na sexta, 25, todas as agências fechadas

Caesb

No dia 24, horário presencial das 8h às 14h

Dia 25 não haverá expediente, mas as equipes de manutenção seguem trabalhando em regime de plantão. Não haverá atendimento nos postos do Na Hora. O atendimento remoto, Agência Virtual, App, Site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

SLU

A Unidade de Recebimento de Entulho (URE) irá funcionar apenas no dia 24, fechando no dia 25. Já o Aterro Sanitário de Brasília e as usinas de tratamento funcionarão normalmente nos dias 24 e 25 de dezembro.

Emater

Funciona dia 24 das 8h às 12; fechada nos dias 25 e 26

Ceasa-DF

No dia 24, varejão das 4h30 às 12h. Dia 25 fechada e no dia 26 funcionamento das 6h às 12h

Metrô

No dia 24, funcionamento das 5h30 às 20h

No dia 25, funcionamento das 7h às 19h

Cultura

Museu Vivo da Memória Candanga

Não abre dias 24 e 25. Abre dias 26 e 27, das 10h às 16h

Museu Nacional da República

Não abre dias 24 e 25. Abre dias 26 e 27, das 10h às 16h

Centro Cultural Três Poderes

Não abre dias 24 e 25, funcionando dias 26 e 27, das 9h às 15h

Memorial dos Povos Indígenas

Não abre dias 24 e 25, funcionando dias 26 e 27, das 9h às 15h

Junta Comercial

Abre dia 24, das 8h às 12h, fecha dia 25

Na Hora

Funciona até as 14h no dia 24. Dia 25, fechado

Terracap

Funciona dia 24, das 7h às 14h, dia 25, fecha

Polícia Civil

Todas as delegacias funcionam em regime de 24hs, com exceção da 17ª DP

Polícia Militar

A PMDF continuará funcionando por 24 horas sem alteração no seu funcionamento normal

Corpo de Bombeiros

Equipes de socorro atenderão 24h em todos os Grupamentos de Bombeiro Militar das regiões administrativas

Detran

No dia 24 funciona até às 14h. No dia 25, fechado

No decorrer dessas datas, as equipes de fiscalização e engenharia de trânsito atuarão em escala especial de trabalho

Os atendimentos já agendados para o dia 24 serão mantidos

Emergências

Todas as emergências dos hospitais regionais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) vão funcionar 24 horas por dia no dia 25.

Farmácias de Alto Custo

As Farmácias do Componente Especializado (alto custo) na Asa Sul, Ceilândia e Gama, funcionarão até às 14h no dia 24

Centros de Atenção Psicossocial (CAPs)

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo I, II e AD estarão fechados. As exceções são os Caps do tipo III, voltados ao atendimento de retaguarda e articulação em rede, que estarão com atendimento 24 horas por dia.

Agência Brasília