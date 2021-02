Confira o que abre e fecha no Carnaval

PUBLICIDADE

Mesmo sem as tradicionais festas, o Distrito Federal terá feriado de Carnaval. Por isso, os serviços essenciais variam seus horários de funcionamento. Confira um resumo do que abre e fecha na capital a partir da próxima segunda-feira (15):

Bancos

Os bancos ficam fechados na segunda (15) e na terça (16). Na quarta (17), as agências abrem ao meio-dia

Ônibus

Na segunda (15), o horário será o mesmo de sábado, com reforço em linhas de maior demanda

Na terça (16), o horário será o mesmo de domingo

Na quarta (17), horário normal, com reforço entre 11h e 14h, uma vez que o fluxo deve aumentar próximo do meio-dia

Metrô

Na segunda (15) e na terça (16), de 7h às 19h; na quarta (17), horário normal

Shoppings

Os shoppings do DF funcionam em seus horários habituais na segunda (15). Na terça, apenas as praças de alimentação ficam abertas. Na quarta (17), algumas unidades funcionam a partir de 12h; outras, abrem às 10h.

Delegacias

As delegacias funcionarão 24 horas todos os dias, exceto a 17ª DP (Taguatinga Norte).

PM e Bombeiros

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) e a Polícia Militar (PMDF) também funcionará 24 horas todos os dias.

Correios

As agências dos Correios fecham na terça (16), mas as unidades operacionais funcionarão normalmente todos os dias, com entregas sendo mantidas durante o feriado.

CEB e Caesb

A CEB mantém a equipe de atendimento trabalhando 24 horas por dia. Já a Caesb atuará em regime de plantão.

SLU

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funciona normalmente, sendo mantidas as coletas durante o feriado.