Confira instituições aptas para cadastro no Banco de Alimentos

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagr-DF), em parceria com a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF), elaborou edital de Chamada Pública para o cadastramento de Entidades Sociais no Banco de Alimentos de Brasília.

A iniciativa tem como objetivo atender as entidades fornecendo alimentos adquiridos dos programas Aquisição de Alimentos (PAA) e Aquisição da Produção de Agricultura do Distrito Federal (Papa-DF).

As instituições participantes do chamamento público têm prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos referentes ao resultado apresentado no edital, a partir do primeiro dia útil após a publicação do resultado.

O resultado da chamada pública foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Dezenove entidades sociais que, após análise detalhada da documentação apresentada, foram consideradas habilitadas para o cadastro no Banco de Alimentos. São elas:

Instituto Pró Educação e Saúde (PROEZA) CNPJ 05.769.341/0001-40

Cooperativa de Trabalho Renove de Resíduos e Sólidos de Brasília (RENOVE) CNPJ 21.097.307/0001-22

Associação dos Moradores de Porto Rico CNPJ 08.012.661/0001-49

Igreja Batista Regular O Verbo Divino Eterno CNPJ 36.448.765/0001-36

Instituto SOUBRAS CNPJ 03.108.835/0001-58

Instituto Entre Nós Tecnologias Sociais CNPJ 32.005.699/0001-79

Instituto Nova Missão CNPJ 34.262.635/0001-89

Associação Cidadã por Moradia, Terra e Trabalho (ACOTATO) CNPJ 12.362.388/0001-50

Associação de Apoio a Portadoras do Câncer de Mama (AMAMA) CNPJ 07.279.133/0001-98

Associação das Mulheres do Paranoá Parque DF (AMUPP) CNPJ 29.562.020/0001-38

Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Palmares (APRUAPA) CNPJ 17.263.662/0001-57

Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (IBRES) CNPJ 12.687.473/0001-98

Centro de Reintegração Familiar, Social e Trabalhista – Instituto Lázaro CNPJ 17.985.383/0001-32

Instituto Social Terapêutico Renovo – Instituto Renovo CNPJ 08.931.500/0001-59

Associação Luciano de Esporte, Cidadania, Recreação, Integração e Motivação (Alecrim) CNPJ 19.897.134/0001-85

Associação Projeto Criação de Deus CNPJ 00.764.4097/000-14

Instituto Social Embalando Sonhos (ISES) CNPJ 28.606.007/0001-70

Associação Comunitária dos agricultores, produtores e trabalhadores familiares rurais do Distrito Federal e Entorno (ASCAPROTAFR-DFE) CNPJ 07.075.679/0001-27

Cáritas Paroquial São José CNPJ 08.962.362/0001-75

Agência Brasília