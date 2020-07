Confira cronograma de retorno das aulas presenciais da rede pública de ensino no DF

PUBLICIDADE

Aline Rocha e Catarina Lima

redacao@grupojbr.com

Nesta segunda-feira (13) a Secretaria de Educação divulgou o cronograma definido para a reotmada das aulas presenciais na rede pública de ensino do Distrito Federal. O retorno será feito por etapas, iniciando pela testagem dos profissionais da educação até o retorno presencial dos professores e alunos.

De acordo com a Secretaria de Educação, mais de 470 mil estudantes e 72 mil profissionais já foram cadastrados na plataforma virtual para ter acesso às aulas. No entanto, pesquisa realizada pelo Sinpro detectou que cerca de 20% dos estudantes não terá acesso ao material das aulas por falta de equipamentos – celular, tablet ou computador.

O governador Ibaneis ressaltou que não editará um novo decreto sobre a data do início das aulas presenciais, embora tenha aceitado a proposta da representante do Sindicato de neste momento preparar professores e profissionais que trabalham na rede pública para o que vem sendo chamado de “nova escola”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os profissionais da educação deverão ser testados contra o novo coronavírus entre os dias 3 e 14 de agosto, por meio de parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Logo em seguida, para respeitar as medidas de distanciamento, o trabalho será organizado de modo híbrido, respeitando o distanciamento físico.

Metade dos estudantes de cada turma irá à escola presencialmente em um semana, enquanto os demais farão atividades virtuais ou impressas (no caso daqueles que não tiverem acesso). Na semana seguinte, cada grupo é invertido. A alternância irá até o fim do ano letivo, em janeiro.

Não será permitido que os estudantes permaneçam nas escolas por mais de um turno. Eles também serão sensibilizados quanto aos novos hábitos, como o uso de máscaras, lavar as mãos com frequência, evitar contato físico e não compartilhar objetos, entre outros.

Entre os dias 17 e 28 de agosto será feita a ambientação presencial dos profissionais das carreiras magistério e assistência, com formação para os protocolos de segurança nas unidades escolares, de acordo com as orientações das autoridades de saúde pública. Aquelas pessoas que pertencem ao grupo de risco não voltarão. Profissionais que apresentarem sintomas da covid-19 também não deverão atuar de forma presencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os profissionais da carreira magistério que, em razão do planejamento de retorno, não derem início às atividades presenciais no dia previsto para sua etapa/modalidade, seguirão atendendo os estudantes pela plataforma Google Sala de Aula e por meio de material impresso, nas situações em que seja necessário.

Os centro de interescolares de línguas e as escolas parque serão os únicos a continuar com atividades exclusivamente remotas. Os primeiros estudantes a retornarem serão os da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional, em 31 de agosto.

Em 8 de setembro, será a vez do Ensino Médio. No dia 14 de setembro, retornam os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental , incluindo a Escola do Parque da Cidade – PROEM. Em 21 de setembro, voltam os anos iniciais, incluindo a Escola Meninos e Meninas do Parque.

Para a Educação Infantil, a retomada está marcada para 28 de setembro, enquanto para os centros de ensino especial, a Educação Precoce e as classes especiais, as atividades presenciais retornam em 5 de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tudo foi planejado detalhadamente e tomando todos os cuidados necessários. Nós testaremos os professores, cumpriremos todos os protocolos, e teremos uma volta gradual e segura para toda a comunidade da educação. ade da educação. Ter um retorno do processo educacional, mas de forma segura e absolutamente planejada”, garante o secretário de Educação, Leandro Cruz.

O secretário destaca que serão adotadas medidas sanitárias, “obrigatórias para as escolas, como a desinfecção, a higienização, os protocolos de distanciamento e os de lavar as mãos ao entrar nas escolas, de ter tapete de desinfecção, entre outras ações”.