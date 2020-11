Condutores saem da reciclagem dirigindo e são autuados pelo Detran-DF

PUBLICIDADE

Uma equipe da Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF flagrou, nessa quinta-feira (12), um condutor com a CNH suspensa indo à aula de reciclagem no Detran de Sobradinho dirigindo o próprio veículo. Na saída da aula, os agentes abordaram o aluno e constataram a infração.

Na quinta-feira da semana passada (10), outros dois candidatos foram flagrados nas mediações do Detran de Taguatinga, indo ao curso dirigindo seus veículos com a CNH suspensa.

Além da multa de R$ 880,41, os motoristas responderão ao processo de cassação, ou seja, perderão o direito de dirigir por 24 meses e terão que iniciar o processo de reabilitação (cursos e provas teóricas e práticas).

Operação Nota Zero

O objetivo da ação é abordar alunos do curso de reciclagem que apostam na impunidade e insistem em dirigir com a habilitação suspensa ou cassada.

