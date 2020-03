Comportas no Paranoá são abertas. Defesa Civil emite alerta

PUBLICIDADE 

Na tarde desta sexta-feira (20) a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), emitiu mais um alerta aos moradores da região próximo ao Lago Paranoá.

O motivo do aviso foi para que os moradores da região evitassem as margens do Rio São Bartolomeu, que teria o volume de água aumentado com a abertura de duas comportas – 10 centímetros em cada uma – na Barragem do Paranoá.

O motivo da abertura das comportas, realizada pela Companhia Energética de Brasília (CEB), foi o nível de água ter atingido o estabelecido pela Agência Nacional de Águas (ANA). As chuvas da noite anterior fizeram com que o volume aumentasse.

No aviso, a Defesa Civil orientou os moradores a evitarem atividades às margens do rio São Bartolomeu, para onde a água seguiu. “Esta orientação é importante, pois o volume de água pode mudar repentinamente. O alerta local, com acionamento do sinal sonoro, foi dado antes da abertura”, esclareceu o coordenador de Operações da Defesa Civil, tenente-coronel Sinfrônio Lopes. A operação foi finalizada por volta das 14h, sem nenhuma intercorrência.

Para garantir a segurança, o órgão acionou ainda o apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). De acordo com Lopes, essa é uma medida de prevenção.